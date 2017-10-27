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Йоханнес Хан: «Соглашение с Арменией будет подписано»


Йоханнес Хан
Йоханнес Хан

Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Комиссар ЕС по политике соседства и расширению Йоханнес Хан заявил, что новое соглашение ЕС с Арменией будет подписано на предстоящем в ноябре саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Как сообщает Медиамакс, еврокомиссар сказал об этом 26 октября в Таллинне, выступая на конференции гражданского общества стран Восточного партнерства.

«Соглашение с Арменией будет подписано, это однозначно, и вокруг этого нет никаких дискуссий», - заявил Йоханнес Хан, отвечая на вопрос армянского политолога Степана Григоряна.

Еврокомиссар подчеркнул, что впервые страна-участница Евразийского экономического союза подпишет подобное соглашение с Европейским союзом, и «это показывает, что сосуществование возможно».

«Это может служить примером для других», - добавил Йоханнес Хан.

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