ЕС готов подписать соглашение ЕС-Армения

Ереван/Медиамакс/. Делегация ЕС в Армении подтвердила сегодня, что Европейский Союз готов к подписанию нового соглашения Армения-ЕС на предстоящем саммите Восточного партнерства в Брюселле 24 ноября, и в этом направлении ведутся все необходимые подготовительные работы.
Об этом в ответ на запрос Медиамакс сообщили в делегации ЕС в Армении.
Ранее в Таллинне, в своем выступлении на Конференции гражданского общества стран Восточного партнерства подписание нового соглашения Армения-ЕС подтвердил также Комиссар ЕС по политике соседства и расширению Йоханнес Хан: «Соглашение с Арменией будет обязательно подписано. Это ясно и не подлежит обсуждению».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.