ЕС готов подписать соглашение ЕС-Армения

Ереван/Медиамакс/. Делегация ЕС в Армении подтвердила сегодня, что Европейский Союз готов к подписанию нового соглашения Армения-ЕС на предстоящем саммите Восточного партнерства в Брюселле 24 ноября, и в этом направлении ведутся все необходимые подготовительные работы.

Об этом в ответ на запрос Медиамакс сообщили в делегации ЕС в Армении.



Ранее в Таллинне, в своем выступлении на Конференции гражданского общества стран Восточного партнерства подписание нового соглашения Армения-ЕС подтвердил также Комиссар ЕС по политике соседства и расширению Йоханнес Хан: «Соглашение с Арменией будет обязательно подписано. Это ясно и не подлежит обсуждению».