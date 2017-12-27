Завершился визит Сержа Саргсяна в Грузию

Ереван /Медиамакс/. Завершился двухдневный официальный визит президента Армении Сержа Саргсяна в Грузию.

Пресс-служба президента Армении сообщает, что перед отъездом Серж Саргсян провел беседу с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.



Стороны отметили заметный прогресс в торгово-экономической сфере, достигнутый в уходящем году, активное взаимодействие в сферах туризма, энергетики, информационных технологий и т.д.



Серж Саргсян отметил, что пройденный армянским и грузинским народами многовекой путь обязывает власти двух стран честно служить в доверенный им срок.



Обсуждался также официальный визит премьер-министра Грузии Гиоргия Квирикашвили, в Армению, который состоится в ближайшее время.