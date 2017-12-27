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Карасин прокомментировал подписание соглашения Армения-ЕС


Григорий Карасин и Сергей Лавров
Григорий Карасин и Сергей Лавров

Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин прокомментировал подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Европейским союзом.

«Наши соседи являются суверенными государствами, это касается и союзников по ОДКБ, ЕАЭС. Понятно, что в современную эпоху они развивают разновекторные контакты, это вполне естественно в XXI веке. Мы никогда не ставили своих соседей и союзников перед выбором, с кем вы: «с нами или с ними». Но мы вправе рассчитывать на приоритет союзнических отношений. Кроме того, договоренности, которые подписываются в других форматах, включая «Восточное партнерство» ЕС, не должны нарушать обязательств, о которых мы уже договорились», - сказал российский дипломат в интервью Коммерсантъ.

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