Саргсян и Нарышкин обсудили укрепление сотрудничества

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Серж Саргсян подчеркнул, что в быстро меняющемся мире возникают как новые возможности, так и угрозы, и в обоих случаях необходимы обмен информацией, оценка ситуации, постоянное активное взаимодействие со спецслужбами.



Президент выразил надежду, что визит Сергея Нарышкина придаст новый стимул укреплению сотрудничества с армянскими коллегами в профессиональной сфере.



Сергей Нарышкин подчеркнул, что армяно-российские союзнические отношения предполагают тесные связи и партнерские отношения на всех уровнях, в том числе - между спецслужбами.



Российский чиновник заверил, что сотрудничество с СНБ Армении находится на должном уровне, и представил реализуемые между двумя структурами программы.