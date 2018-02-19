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Саргсян и Нарышкин обсудили укрепление сотрудничества


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян принял сегодня директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Серж Саргсян подчеркнул, что в быстро меняющемся мире возникают как новые возможности, так и угрозы, и в обоих случаях необходимы обмен информацией, оценка ситуации, постоянное активное взаимодействие со спецслужбами.

Президент выразил надежду, что визит Сергея Нарышкина придаст новый стимул укреплению сотрудничества с армянскими коллегами в профессиональной сфере.

Сергей Нарышкин подчеркнул, что армяно-российские союзнические отношения предполагают тесные связи и партнерские отношения на всех уровнях, в том числе - между спецслужбами.

Российский чиновник заверил, что сотрудничество с СНБ Армении находится на должном уровне, и представил реализуемые между двумя структурами программы.

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