754 просмотров

Премьер назвал отношения Армении с Россией «уникальными»


Фото: Пресс-служба правительства РА

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян заявил сегодня, что отношения Армении с Россией являются «уникальными».

Согласно сообщению пресс-службы правительства, сегодня на прощальной встречи с послом России в Армении Иваном Волынкиным премьер-министр отметил:

«Мы должны констатировать, что поддерживаем уникальные отношения с Российской Федерацией. Но это не значит, что нужно расслабляться, особенно когда есть широкое поле для деятельности. В вообще, для сохранения и укрепления любой дружбы необходима постоянная работа».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Март 30, 2018 14:27
Премьер назвал отношения Армении с Россией «уникальными»

Политика | Март 29, 2018 16:22
Армен Ашотян обратился в правительство по вопросу VisaMetric

5/10/15 | Март 29, 2018 10:38
5/10/15: Гибель Азаряна, «грязная игра», будущее Мхитаряна в «Шахтере»
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe