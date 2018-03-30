Премьер назвал отношения Армении с Россией «уникальными»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Карен Карапетян заявил сегодня, что отношения Армении с Россией являются «уникальными».

Согласно сообщению пресс-службы правительства, сегодня на прощальной встречи с послом России в Армении Иваном Волынкиным премьер-министр отметил:



«Мы должны констатировать, что поддерживаем уникальные отношения с Российской Федерацией. Но это не значит, что нужно расслабляться, особенно когда есть широкое поле для деятельности. В вообще, для сохранения и укрепления любой дружбы необходима постоянная работа».