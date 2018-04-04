Путин, Эрдоган и С-400

Ереван/Медиамакс/. Тема поставок Турции российских зенитно-ракетных систем С-400 поднималась на совместной пресс-конференции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Анкаре 3 апреля.

Приводим цитаты из ответов лидеров России и Турции по этой теме.



Эрдоган



«Это решение (о покупке С-400-Медиамакс) было принято самостоятельно Турцией. В этом вопросе наши дорогие друзья, Российская Федерация, положительно ответили на наше требование, и это привело к тому, что мы достигли соглашения относительно поставок С‑400, и это дело завершено. Сейчас продолжается процесс по производству этих ракет. Еще нужно сказать, что российская сторона сократила срок поставки этих ракет в нашу страну».



Путин



«Что касается ускорения сроков поставки С‑400, то это мы сделали по просьбе наших турецких партнеров и друзей. Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно».



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На пресс-конференции Владимир Путин сделал и следующее заявление:



«Турция для нас является приоритетным и очень надёжным партнёром. Это касается и соблюдения наших договоренностей по целому ряду крупных региональных проблем, с которыми мы сталкиваемся и в разрешении которых мы заинтересованы. Не вижу сегодня никаких проблем, которые бы мешали дальнейшему развитию отношений с Турецкой Республикой».