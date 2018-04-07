Армяно-американские «романтические» связи должны стать более практичными

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Соединенных Штатах Григор Ованнисян заявил, что «отношения наших стран очень дружественные, теплые и немного романтические».

Об этом посол заявил в интервью передаче «This is America & the world», в котором говорил об истории, культуре и внешней политике Армении, а также о многочисленных армянах, проживающих за пределами страны.



Григор Ованнисян отметил, что США сыграли важную роль в выживании армянской нации.



«Эта страна была очень щедрой для молодой Республики Армения. Много инвестиций поступает в Армению из США. Мы разделяем одинаковые ценности. Мы в своей части мира представляем западную цивилизацию»,- отметил посол.



Он сказал , что движущей силой экономики Армении являются информационные и высокие технологии, важную роль играет сельское хозяйство и добывающая промышленность.



«Мы в основном концентрируем внимание на развитии экономики, основанной на знаниях»,- отметил он.



Говоря о своей миссии и приоритетах, посол Армении заявил:



«Наши ожидания и восприятия весьма романтичны, и мне хочется, чтобы они стали более практичными. По сравнению с Арменией, США не страна, а «космос». Будучи маленькой страной с малой экономикой, мы должны искать точки соприкосновения для взаимодействия со стратегической точки зрения. Миссия велика, и мы хотим работать с учеными, крупными научными центрами, Силиконовой долиной, инвестиционным сообществом».



По мнению посла, на следующем этапе отношения должны стать более интенсивными в вопросах экономического сотрудничества, а также в сфере безопасности. Он напомнил, что Армения тесно сотрудничает с США в миротворческих миссиях.