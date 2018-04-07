Эдвард Налбандян встретился с коллегами из СНГ

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня в Минске принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Содуржества независимых государств.
В МИД Армении отметили, что министры одобрили более десятка проектов решений, направленных на развитие взаимодействия стран СНГ.
Участники заседания обсудили также программу «100 идей для СНГ», целью которой является вовлечение молодежи в решение актуальных проблем стран СНГ.
Следующее заседание министров иностранных дел СНГ состоится в сентябре 2018 года.
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