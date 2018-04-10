Лавров: об отношениях Армении с ЕС и «ложном выборе»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения демонстрирует своим примером, что «отнюдь не бессмысленно развивать отношения по всем направлениям».
Об этом говорится «в ответах Сергей Лаврова на вопросы СМИ Армении», опубликованных на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Нельзя ставить страны постсоветского пространства перед ложным выбором – или с Западом, или с Россией. Это абсолютно идеологизированный, политизированный подход. То, что Армения настояла на таких отношениях с ЕС, которые в качестве компонента достигнутых документов включают в себя признание прав и обязанностей Армении в других интеграционных процессах, это, я думаю, шаг в правильном направлении.
Чтобы ни Армения, ни Азербайджан, ни другие участники программы ЕС «Восточное партнерство» не ущемлялись в правах, очень важно, чтобы ЕС отказался от порочной логики «или-или», которая уже привела к событиям 2014 г. на Украине. Это равносильно тому, чтобы украсть у народа возможность полноценно, полноформатно развивать сотрудничество со всеми своими соседями», - заявил Сергей Лавров.
Глава МИД России отметил, что оптимистично смотрит на будущее отношений между ЕАЭС и ЕС. «Хотя это будущее наступит не скоро, но жизнь будет заставлять постепенно двигаться навстречу друг другу. Убежден, что представитель Армении Тигран Саргсян, возглавляющий Коллегию ЕЭК, будет помогать движению в этом направлении», - сказал Сергей Лавров.
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