Лавров: об отношениях Армении с ЕС и «ложном выборе»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения демонстрирует своим примером, что «отнюдь не бессмысленно развивать отношения по всем направлениям».

Об этом говорится «в ответах Сергей Лаврова на вопросы СМИ Армении», опубликованных на сайте российского внешнеполитического ведомства.



«Нельзя ставить страны постсоветского пространства перед ложным выбором – или с Западом, или с Россией. Это абсолютно идеологизированный, политизированный подход. То, что Армения настояла на таких отношениях с ЕС, которые в качестве компонента достигнутых документов включают в себя признание прав и обязанностей Армении в других интеграционных процессах, это, я думаю, шаг в правильном направлении.



