Лавров рассказал, почему 7 лет назад в Казани не случилось прорыва

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал, что встреча президентов России, Армении и Азербайджана в Казани летом 2011 года «позволяла рассчитывать на серьезные позитивные результаты».

Об этом говорится «в ответах Сергея Лаврова на вопросы СМИ Армении», опубликованных на сайте российского внешнеполитического ведомства.



«Работа, которая велась примерно с 2009 по 2011 гг., действительно была весьма интенсивной. Президенты России, Армении и Азербайджана встречались около 10 раз.

Очередная встреча, которая была запланирована в Казани, действительно позволяла рассчитывать на серьезные позитивные результаты, поскольку в проектах документов, которые были подготовлены российской стороной при поддержке сопредседателей от США и Франции, были учтены, как нам казалось, все озабоченности Еревана и Баку в сбалансированном виде. Но в ходе самого саммита появились дополнительные вопросы и комментарии. Так бывает. Мы из этого не делаем особой трагедии. Работа будет продолжаться. Уверен, что многое из того, что содержит так называемый «казанский документ», по-прежнему востребовано.



