Беларусь продаст ракетные системы Азербайджану

Ереван/Медиамакс/. В 2018 году Беларусь планирует поставить Азербайджану 10 реактивных систем залпового огня «Полонез», пишет сегодня газета «Коммерсантъ».
По словам источника газеты в минобороны Беларуси, «юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент заканчивает решать финансовые вопросы».
«Коммерсантъ» отмечает, что «проект «Полонез» начал реализовываться на фоне длившихся с 2012 года разногласий Москвы и Минска о поставке Беларуси комплексов «Искандер».
«Не получив желаемого, Лукашенко поручил создать свою систему, не уступающую «Искандеру». Сделать это с нуля и быстро было сложно, поэтому решили закупить и впоследствии локализовать на минском заводе точной электромеханики китайские ракеты типа А-200», - пишет газета.
Медиамакс отмечает, что несмотря на то, что Армения и Беларусь явяются союзниками в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Александр Лукашенко не раз выступал с прямыми или косвенными заявлениями в поддержку Азербайджана.
А в феврале 2018 года, выступая на заседании Совета безопасности Беларуси, он раскритиковал Россию, которая, по его словам, модернизирует только свою армию и флот, игнорируя союзников по ОДКБ.
«Мы пытаемся вместе с другими членами вооружаться, модернизироваться. Каждый сам по себе. Серьезного понимания у руководства России того, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы - Беларуси, Казахстана, Армении, нет. И это очень больно может аукнуться»,- заявил Лукашенко.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.