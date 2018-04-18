Беларусь продаст ракетные системы Азербайджану

Ереван/Медиамакс/. В 2018 году Беларусь планирует поставить Азербайджану 10 реактивных систем залпового огня «Полонез», пишет сегодня газета «Коммерсантъ».

По словам источника газеты в минобороны Беларуси, «юридические документы находятся на финальной стадии, а клиент заканчивает решать финансовые вопросы».

«Коммерсантъ» отмечает, что «проект «Полонез» начал реализовываться на фоне длившихся с 2012 года разногласий Москвы и Минска о поставке Беларуси комплексов «Искандер».

«Не получив желаемого, Лукашенко поручил создать свою систему, не уступающую «Искандеру». Сделать это с нуля и быстро было сложно, поэтому решили закупить и впоследствии локализовать на минском заводе точной электромеханики китайские ракеты типа А-200», - пишет газета.

Медиамакс отмечает, что несмотря на то, что Армения и Беларусь явяются союзниками в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Александр Лукашенко не раз выступал с прямыми или косвенными заявлениями в поддержку Азербайджана.





Внешняя политика | 2018-02-14 09:28:08 Лукашенко «озаботился» безопасностью Армении

«Мы пытаемся вместе с другими членами вооружаться, модернизироваться. Каждый сам по себе. Серьезного понимания у руководства России того, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы - Беларуси, Казахстана, Армении, нет. И это очень больно может аукнуться»,- заявил Лукашенко.