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«Москва не будет вмешиваться», - заявил Песков


Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков заявил сегодня, что «события в Армении, связанные с акциями оппозиции, являются внутренним делом этой страны».

«Гипотетические рассуждения о возможности вмешательства России в эту ситуацию неуместны. Это исключительно внутреннее дело Армении, это все что я могу сказать», - ответил представитель Кремля, отвечая на вопрос, видит ли РФ угрозу дестабилизации в регионе в связи с протестами в Армении.

«Почему Москва должна вмешиваться? Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неуместны», - эти слова Пескова приводит ТАСС.

Песков отметил, что не может точно сказать, запрашивал ли Ереван консультации с Москвой по линии Кремля в связи с ситуацией в Армении. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поздравлял с избранием президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Сержа Саргсяна.

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