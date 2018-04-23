«Москва не будет вмешиваться», - заявил Песков

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков заявил сегодня, что «события в Армении, связанные с акциями оппозиции, являются внутренним делом этой страны».

«Гипотетические рассуждения о возможности вмешательства России в эту ситуацию неуместны. Это исключительно внутреннее дело Армении, это все что я могу сказать», - ответил представитель Кремля, отвечая на вопрос, видит ли РФ угрозу дестабилизации в регионе в связи с протестами в Армении.



«Почему Москва должна вмешиваться? Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неуместны», - эти слова Пескова приводит ТАСС.



Песков отметил, что не может точно сказать, запрашивал ли Ереван консультации с Москвой по линии Кремля в связи с ситуацией в Армении. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее поздравлял с избранием президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Сержа Саргсяна.