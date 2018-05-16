Посредники встретятся с новым руководством Армении в июне

Ереван/Медиамакс/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ планируют встретиться с новым руководством Армении в июне.

Об этом говорится в заявлении сопредседателей, принятом по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым, состоявшейся 15 июня в Париже.

«Стороны обсудили варианты продвижения мирного процесса. Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик сообщил участникам встречи об относительно стабильной ситуации на линии соприкосновения. Министр иностранных дел Азербайджана выразил готовность как можно раньше возобновить активные переговоры»,- говорится в заявлении.

Нагорный Карабах | 2018-05-10 09:21:56 Никол Пашинян об Арцахской проблеме

Медиамакс отмечает, что последний визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению, Азербайджан и Арцах состоялся в феврале 2018 года. После визита посредники призвали стороны конфликта «воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий».