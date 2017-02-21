Карен Карапетян: «В будущее следует смотреть более амбициозно»

Эксклюзивное интервью премьер-министра Армении Карена Карапетяна Медиамакс



- Господин премьер, в начале февраля Вы объявили, что отобрали 341 реалистичную инвестиционную программу, общая стоимость которых составляет $ 3.2 млрд. Вы также отметили, в этом году могут быть реализованы проекты на сумму в $ 830-850 млн. Если этот объем будет реализован, это обеспечит видимые изменения по части активизации экономики?



- Естественно, что эти инвестиции приведут к изменениям в экономике. Но я уже говорил, что рассматриваю 2017-й как год диагностики, инвентаризации, «санитаризации» и повышения эффективности системы государственного управления. Конечно, это не означает, что правительство не ставит перед собой цели обеспечения экономического роста. Но если в этом году нам удастся «оцифровать» наши цели, освободиться от ненужных и неэффективных звеньев, модернизировать и сделать более логичной систему принятия государственных решений, это создаст очень серьезную базу для обеспечения стабильного экономического роста в каждом последующем году.



У нас также есть еще 79 инвестиционных программ, общая стоимость которых составляет $ 5.2 млрд. Конечно, инвестиций в таком объеме у нас сегодня нет, информация не по все проектам является полноценной, но мы рассматриваем данный пакет как основу для дальнейшей работы и привлечения новых инвестиций.



Мы также намерены опровергнуть мнение о том, что инвестировать в Армении и создавать здесь добавленную стоимость невозможно. Инвестиционные проекты на $ 3.2 млрд мы представили подробно и все желающие могут ознакомиться и составить собственное мнение об их реалистичности.



Следует также учитывать, что предстоящие выборы играют сдерживающую роль. Бизнес, будучи самым прагматичным сектором, желает дождаться результатов выборов прежде чем принимать решения.



- На встречах в регионах Вы говорили, что хотите «раззадорить» местных бизнесменов, представителей региональных и местных властей. Получилось?



- Некоторые импульсы есть, но считать их достаточными я не могу. Мы предоставили методологию для разработки программ стратегического развития на пять лет местным и региональным властям. Это чрезвычайно важная работа даже в том случае, если предварительные версии этих программ будут далеки от идеала.



Большим источником информации является сравнение показателей регионов. Можем увидеть, что в регионах с соразмеримыми экономическими показателями и количеством населения важные показатели могут отличаться существенным образом. Это означает, что есть проблемы, требующие безотлагательного решения. Посредством этого процесса «оцифровки» мы видим динамику показателей из года в год и получаем те объективные данные, на основе которых можем оценивать работу марзпета и глав общин.



Карен Карапетян Фото: Тигран Меграбян

С сожалением должен отметить, что мы нередко тратим средства государственного или общинного бюджета неэффективно, не имея четкого представления о том, достижению каких целей они служат.

Сейчас мы начали процесс разработки методологии для общин. Сегодня в соразмеримых по числу населения общинах мы видим большие различия по части бюджетов или штатного расписания. Предстоит много работы по унификации такого рода. С сожалением должен отметить, что мы нередко тратим средства государственного или общинного бюджета неэффективно, не имея четкого представления о том, достижению каких целей они служат.



Приведу один пример: в марзах нам часто указывают на земли сельскохозяйственного назначения и говорят, что не решен вопрос орошения их такой-то части. Однако когда сравниваем цифры с информаций органов водного хозяйства, видим большое несоответствие. Мы должны проделать эту работу, чтобы четко представлять, где находимся сегодня и куда стремимся.



- Вы не раз говорили, что видите основную роль государства в обеспечении справедливых условий для бизнеса и максимальной либерализации процедур. Когда Вы встречаетесь с бизнесменами, чувствуете, что они готовы выступить действенными партнерами в деле активизации экономики?



- Определенные сигналы есть, но, опять-таки, не в том объеме, чтобы считать их удовлетворительными. В определенной степени я связываю это с предстоящими выборами. Есть и другой фактор: люди хотят видеть, насколько последовательной будет наша команда.



- А как Вы относитесь к людям, которые говорят – «все равно у них ничего не получится»?



- А как я могу относиться? Могу предложить следить за нашей работой, может быть, спустя какое-то время они изменят свое отношение.



- Около двадцати лет в нашей стране обсуждается тезис о том, что у Армении не будет стабильно развивающейся экономики до тех пор, пока не урегулирован карабахский конфликт. Оппоненты этого тезиса приводят пример Израиля, который также будучи окруженный недружественными странами, сумел построить мощную экономику. На Ваш взгляд, пример Израиля сопоставим с Арменией?



- Да, однозначно сопоставим. Очевидно, что если бы у нас не было проблем в регионе, развитие нашей экономики было бы более легким. Пример Израиля действительно является очень хорошим, и я хочу, чтобы мы сделали выводы и признали, что наличие проблем не всегда является преградой.



Под грузом внешних, геополитических, транспортных и иных проблем нам часто не удается «расправить плечи» и смотреть в будущее с большим оптимизмом и амбициями. В случае умного управления мы можем добиться существенных изменений в ключевых сферах.



Уверен, что, к примеру, спустя какое-то время мы сможем иметь в Армении такое сельское хозяйство, знакомиться с которым будут приезжать из многих стран. И не только сельское хозяйство.

Под грузом внешних, геополитических, транспортных и иных проблем нам часто не удается «расправить плечи» и смотреть в будущее с большим оптимизмом и амбициями.

Долгие годы в основе нашей сельскохозяйственной политики лежало то убеждение, что наш крестьянин является хорошим специалистом. Исходя из этого, мы, вне зависимости от производительности и иных показателей хозяйства, выделяли субсидии, удобрения, семена, дизтопливо и так далее, предполагая, что крестьянин знает, что делать. Опыт, однако, показывает, что такая модель не всегда эффективна.



Кроме того, в марзах не установлены приоритеты сельскохозяйственного производства, то есть, в случае более целевого использования земель и сельскохозяйственных активов показатель эффективности может принципиально измениться. И не только в сельском хозяйстве.



Много лет мы говорим о проблемах нашей образовательной системы. Государством и международными организациями проведены многочисленные исследования, по итогам которых даны оценки ситуации, указаны возможные пути решения. Однако сегодня реальность такова, что выпускники наших вузов в большинстве своем не удовлетворяют требованиям местного и международного рынков.



Убежден, что если во всех секторах нашей экономики мы будем проявлять умные, современные и логичные подходы, четко формулировать цели и пути их реализации, то однозначно сможем добиться успехов.



- Вы много говорите о важности образованных людей. Значит ли это, что мы достигли точки, когда недостаток таких людей ощущается в ежедневной работе?



- Эта проблема актуальна не только для Армении. Борьба за лучшие кадры идет сегодня во всем мире и понятно, что их всегда будет не хватать. Недостаток хороших специалистов и управленцев есть сегодня в Нью-Йорке, Лондоне, Шанхае. Другой вопрос, что проблема хороших управленцев у нас сегодня стоит чрезвычайно остро. Когда мы говорим о модернизации государственной системы, не следует забывать, что тот размер оплаты, который сегодня государство в состоянии предложить, не является конкурентоспособным для привлечения хороших управленцев из частного сектора.



- Возвращаясь к теме образования, можно заметить, что министр открыто говорит о проблемах. В частности, Левон Мкртчян фактически признает, что старшие школы не состоялись, учебники нуждаются в «поворотных изменениях» и так далее.



- Конечно, хорошо, когда министр говорит о проблемах. Но хотел бы подчеркнуть важный момент – не хочу, чтобы это воспринималось как критика в адрес его предшественника. После нынешнего министра придет другой, который также будет говорить о проблемах. Не настанет времени, когда у нас все будет гладко. Нам следует покончить с тем восприятием, согласно которому открытый разговор о проблемах означает критику работы, проведенной предшественниками.



- Несколько дней назад, посетив Ереванский государственный университет, в котором Вы учились и преподавали, Вы посоветовали студентам «быть бунтарями». Как они восприняли Ваш совет?



- Прежде чем ответить на ваш вопрос, скажу, что сегодня приоритетной задачей является обеспечение обратной связи между правительством и гражданами. Это касается самых разных сфер: бизнес-деятельности, борьбы с коррупцией и др. К примеру, все выступают против коррупции, но когда дело касается конкретно их, предпочитают «на месте договориться» с сотрудником дорожной полиции, а не платить в бюджет, идти на сделку с налоговым инспектором, а не работать на законном поле.



Карен Карапетян Фото: Тигран Меграбян

Часто люди мирятся с чем-то и в конечном итоге теряют свое «я».

Не сделаю открытия, если скажу, что студенты являются самой активной частью любого общества. В советские годы мы, студенты ЕГУ, считали себя самыми свободомыслящими. Недавно студенты Американского университета спросили меня, чтобы я им посоветовал. Мой ответ был очень простым: будьте независимыми, будьте свободными и любите свою страну. Чтобы меня не упрекнули в излишней революционности (смеется-ред.), вместо «бунтарства» предложу следующее определение: не миритесь с явлениями, которые противоречат вашей сути. Часто люди мирятся с чем-то и в конечном итоге теряют свое «я».



- А что является неприемлемым для Вас?



- Я не люблю и не приемлю предательства и неправды.



- Когда Вам предложили сформулировать свое видение будущей Армении, Вы сказали: независимая, безопасная, справедливая и интеллектуальная. Давайте поговорим о соотношении этих четырех компонентов.



- Все компоненты взаимосвязаны, но, конечно, без независимости и безопасности мы не сможем говорить о справедливости и интеллекте. Когда я предложил эту формулу, один из моих друзей предложил мне добавить еще один элемент: и богатая. В действительности я считаю, что если мы обеспечим первые четыре пункта, Армения постепенно начнет становиться преуспевающей страной.



В то же время, важнее всего для меня является независимость. Грубо говоря, если ты являешься чей-то прислугой, о какой справедливости может идти речь?



- Оппоненты властей утверждают, что сегодня зависимость Армении от России столь велика, что мы не можем считаться полноценно независимой страной.



- Естественно, я не согласен с подобными утверждениями. Уверен, что с Россией и другими дружественными странами мы должны строить четкие и искренние отношения.



Мы должны принимать во внимание интересы больших государств и сочетать их таким образом, чтобы наша независимость никогда не становилась предметом обсуждений.



- Не буду скрывать, мне было приятно, что Вы не только прочитали мою последнюю колонку, но и предоставили возможность обсудить ее с Вами. Но один вопрос мы так и не прояснили: Вы считаете себя политиком?



- Скажу так: постепенно становлюсь им. Но у меня никогда не было стремлений и амбиций становиться политиком. Более того, если бы один-два года назад мне бы сказали, что я стану политиком, это бы вызвало у меня улыбку. Также никогда не мечтал о том, чтобы стать премьер-министром. На самом деле это тяжелая работа, но думаю, она дает мне, гражданину Армении и человеку, имеющему определенный управленческий опыт, шанс служить нашей стране. Я желаю, чтобы Армения стала такой страной, из которой никогда не захотят уезжать мои дети и дети всех наших соотечественников.



- Вы не включены в предвыборный список Республиканской партии Армении (РПА) из-за законодательного ограничения. Каким будет ваше участие в кампании?



- Я являюсь первым заместителем председателя РПА, активно участвовал в разработке предвыборной программы партии и намерен принять участие и в предвыборной кампании.



- У Вас есть цель изменить, обновить РПА?



- Такая цель есть не у меня, а у РПА. Любая организация, будь то политическая партия, государственная или частная структура, регулярно нуждается в «новой крови», изменениях и модернизации.



- Есть люди, которые говорят, что были разочарованы Вашим вступлением в РПА. Что Вы скажете им?



- Скажу, что это разочарование было напрасным. Думаю, что этот мой шаг был чрезвычайно прогнозируемым, поскольку предложение возглавить правительство я получил от президента Армении, который является лидером РПА. Никто не будет спорить с тем, что премьер не может работать, не имея политической опоры. Что должен делать премьер, которого выдвинули президент и партия? Создавать новую партию? Я думаю, что необходимости в таком шаге нет.



- На одном из недавних заседаний правительства, говоря о предстоящих выборах, Вы потребовали не оказывать «медвежьх услуг», имея в виду использование административного ресурса. Но мы практически ежедневно слышим, что представители местных властей ходят по квартирам людей, составляют какие-то списки и пытаются выяснить политические предпочтения граждан. Что следует делать, чтобы Ваш призыв дошел до тех, кто оказывает «медвежьи услуги»?



- Уточню, что я имел в виду, когда говорил о «медвежьих услугах». Наши граждане не любят, когда на них пытаются давить, и часто это давление дает обратный эффект. С другой стороны, мы должны учитывать, то общество не может стать идеальным за один день. Когда люди обвиняют РПА во всех смертных грехах, часто забывают, что эта партия представляет все слои нашего общества. Образно выражаясь, если в семье есть прилежные и плохо учащиеся дети, значит ли это, что от последних следует отказаться?

Наши граждане не любят, когда на них пытаются давить, и часто это давление дает обратный эффект.

Что касается конкретно вашего вопроса, то каждый раз, фиксируя нарушение или злоупотребление административным ресурсом, мы должны громко говорить об этом и делать это до тех пор, пока наше общество не начнет меняться. Даже в случае наличия идеального правительства, очевидно, что традиции, сформированные годами и десятилетиями на нижних уровнях, не исчезнут в один день.



- Вы несколько раз говорили, что если Вы и Ваша команда будете успешными, пожелаете продолжить работу на посту премьера и в 2018 году. Означает ли это, что в 2018 году законодательное ограничение будет преодолено?



- Думаю, что в 2018 году я буду соответствовать требованию закона.



- А у Вас есть формула определения собственной успешности?



- В этом случае решающими для меня будут не цифры и показатели, хотя и они очень важны. Если у нас будет сравнительно скромный показатель экономического роста, но мы нащупаем пульс развития экономики и получим четкое представление о том, куда движемся - по всем сферам, я буду считать этого удовлетворительным результатом для себя.



- Еще один вопрос про 2018 год. Вы обсуждали с президентом его планы в связи с этой датой?



- У нас с президентом есть такое количество вопросов для обсуждения, что этот вопрос мы не затрагивали.



- В интервью телекомпании «Мир» Вы сказали, что если в обществе есть недовольство элитами, элиты должны начать меняться. Думаю, Ваша работа на посту премьера является практическим примером смены элит. Но удается ли Вам «транслировать вниз» необходимость изменений?



- Скорость распространения «вниз», как вы говорите, меня не удовлетворяет, но и степень задержки не такова, чтобы беспокоить. В глубине души я понимаю, что иногда хочу изменений быстрее, чем это возможно.



- Ваши сын или дочь могут выступать с советами или критикой Вашей работы?



- Они время от времени делают критические замечания, но я стараюсь дома не говорить много о работе.

Постоянная «текучка» мешает видеть завтрашний день.

- Вы работаете по воскресеньям?



- Стараюсь не работать. И дело не том, что сил не хватает, или ленюсь. Осознанно пытаюсь сохранять один день свободным, чтобы не потерять способность мыслить, выходя за рамки ежедневной рутины. Постоянная «текучка» мешает видеть завтрашний день.



- Вы недавно сказали, что стали «неинтересным человеком» и даже не успеваете читать. Это состояние продолжается?



- К сожалению, продолжается. Хотя, в дни новогодних праздников удалось немного почитать.



- Вспомните последние прочитанные Вами книги?



- Могу назвать три книги, которые меня впечатлили в последнее время.



Первая – «Просто не стой на пути. Как государство может помочь бизнесу в бедных странах» Роберт Андерсона. Основная мысль этой книги заключается в том, что государство не должно мешать бизнесу.



Вторая – «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными» Эрика Райнерта. Этот автор, наоборот, утверждает, что государство должно принимать действенное участие в решении многих вопросов.



И книга Паскаля Салена «Вернуться к капитализму, чтобы избежать кризисов», в которой четко фиксируется, что чрезмерное вмешательство государства опасно.



Сочетание трех этих книг – интересный симбиоз, который помогает формировать интересный взгляд на мир. Советую всем интересующимся.



- Много лет назад, когда Вы еще были главой «АрмРосГазпрома», мы летели с Вами одним самолетом и я заметил, что Вы читаете Борхеса.



- Я всегда много читал, и решение читать ту или иную книгу не было обусловлено ее популярностью.



- Вы любите формулировать вопрос и сами отвечать на него, и некоторые считают это специальным приемом. Вы разрабатывали этот стиль, или все получилось само собой?



- Честно говоря, затрудняюсь сказать, как появился этот стиль. Может быть, он наряду с привычкой использовать ручку и бумагу на совещаниях является следствием моей специальности – прикладной математики.

