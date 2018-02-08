Игорь Халатян: Будем помогать тем, кто решил остаться в Армении

Научно-технологический фонд Армении (FAST) 5 февраля объявил о начале деятельности неформальной сети инвесторов в сфере науки и технологий (Science and Technology Angels Network-STAN), в которой объединились 18 армянских инвесторов и предпринимателей, живущих и работающих в Армении и за ее пределами.
Сопредседателем сети является вице-президент компании Oracle, основатель ряда стартапов Игорь Халатян, покоривший в в 2002 году вершину миру – гору Эверест.
Медиамакс побеседовал с Игорем Халатяном о новой сети и ее целях.
- Почему вы решили присоединиться к сети инвесторов FAST и какие задачи намерены решать?
- Долгие годы я работаю в сфере ИТ и успел заметить, как много талантливых людей есть в армянской ИТ-среде.
Каждый раз, когда я приезжаю в Армению, люди говорят мне, что есть хорошие идеи, которые бы они хотели развивать. В Армении много высококвалифицированных кадров, но есть и упущения, препятствующие их успеху: вопросы защиты авторских прав, продажи, маркетинг и другое.
Учитывая все это, мы решили поделиться с армянскими стартапами своими знаниями, которые базируются на собственном опыте и финансировать проекты, нацеленные в будущее.
Наша цель - стать «проводниками успеха», найти лучшие идеи и развивать их, добившись того, чтобы Армения стала центром ИТ и науки.
Я верю в то, что в этой сфере у армян есть большой талант. Например, почему армяне так хорошо играют в шахматы? Сложно объяснить, но в нашем сознании есть нечто, что делает армян в лучших шахматистов.
Точно так же армяне талантливы в сфере ИТ. Я вижу этот огромный потенциал. Создание этой сети и поддержка идей имеют большое значение.
- Было время, когда Вы сами создавали стартап. Легко Вам было найти инвесторов?
- Да, несколько лет назад я создал стартап в Нью-Йорке. В то время я обратился во многие американские фонды. Им понравилась идея, и команда получила финансирование.
Фото: Медиамакс
В США есть множество возможностей, однако трудности возникают всегда и везде. Необходимо убедить людей в том, что твоя идея лучшая.
Цель нашей новой сети – содействовать тому, чтобы в Армении также появилась возможность выбора. Так что, советую стартапам приходить к нам, представлять свои идеи и получать поддержку.
- Каковы цели новой сети на ближайший год?
- На первоначальном этапе мы хотим понять, сколько есть заинтересованных стартапов, выбрать нескольких и финансировать. Я верю, что это получит иметь эффект «снежного кома», и из года в год наша деятельность будет расширяться.
Мы ищем компании, находящиеся на раннем этапе становления, но у них должны быть не просто идеи. Мы должны увидеть определенную проделанную работу, например, прототип будущего продукта. Что касается более развитых компаний, у которых уже есть клиенты, по всей вероятности, их больше заинтересует венчурное финансирование, чем предлагаемые нами «ангельские» инвестиции.
Об успехе можно будет говорить тогда, когда нам удастся вырастить миллионеров в этой сфере, которые заработают большие деньги, вернутся в Армению и применят здесь свои навыки. Тогда люди начнут понимать, что в Армении стоит оставаться. На мой взгляд, именно в этом заключается наша цель - содействовать успеху тех, кто решает остаться в Армении.
С Игорем Халатяном беседовала Нарине Данегян
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