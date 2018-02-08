Игорь Халатян: Будем помогать тем, кто решил остаться в Армении

Научно-технологический фонд Армении (FAST) 5 февраля объявил о начале деятельности неформальной сети инвесторов в сфере науки и технологий (Science and Technology Angels Network-STAN), в которой объединились 18 армянских инвесторов и предпринимателей, живущих и работающих в Армении и за ее пределами.



Сопредседателем сети является вице-президент компании Oracle, основатель ряда стартапов Игорь Халатян, покоривший в в 2002 году вершину миру – гору Эверест.



Медиамакс побеседовал с Игорем Халатяном о новой сети и ее целях.



- Почему вы решили присоединиться к сети инвесторов FAST и какие задачи намерены решать?



- Долгие годы я работаю в сфере ИТ и успел заметить, как много талантливых людей есть в армянской ИТ-среде.



Каждый раз, когда я приезжаю в Армению, люди говорят мне, что есть хорошие идеи, которые бы они хотели развивать. В Армении много высококвалифицированных кадров, но есть и упущения, препятствующие их успеху: вопросы защиты авторских прав, продажи, маркетинг и другое.



Учитывая все это, мы решили поделиться с армянскими стартапами своими знаниями, которые базируются на собственном опыте и финансировать проекты, нацеленные в будущее.



Общество | 2018-02-05 13:35:10 «Сеть ангелов» FAST свяжет бизнес и науку

Игорь Халатян Фото: Медиамакс