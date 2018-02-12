Рубен Арутюнян: Ошибаться не страшно, учитесь на ошибках

Успешный бизнесмен, основатель компании Henderson Рубен Арутюнян присоединился к инициативе Научно-технологического фонда Армении (FAST) и стал одним из 18 «бизнес-ангелов», которые будут оказывать поддержку армянским технологическим стартапам.
Основанный Рубеном Арутюняном дом моды предлагает мужскую одежду, обувь и аксессуары Henderson в классическом стиле и коллекцию HAYAS в стиле «casual». Ежегодно в магазины Henderson заходят за покупками 12 млн человек.
Медиамакс побеседовал с Рубеном Арутюняном о создании и перспективах «Сети ангелов» FAST, о секрете успеха Henderson и о достижении успеха в бизнесе.
- Как родилась идея «Сети ангелов»? Я знаю, что по профессии вы инженер космических систем. Повлиял ли данный факт на Ваше решение?
- Все, что случается в жизни человека, хорошее или плохое, безусловно, накладывает определенный отпечаток и формирует его подходы. Я пять лет проучился в Ереванском политехническом университете и мечтал заниматься инженерией космических приборов, но политическая и экономическая ситуация в те годы не позволила нам осуществить свои мечты. Тем не менее, нам удалось реализовать свой потенциал в других сферах.
На мой взгляд, все следует делать вовремя: соответствующая среда должна быть готова независимо от наших желаний и ожиданий. Если кто-либо желает расширить свой сад и посадить новые деревья, он делает это не тогда, когда заблагорассудится, а когда природа будет готова к этому.
Под «готовностью» я подразумеваю все то, что происходит сейчас в глобальном мире: меняется экономика, создаваемые в мире ценности рождаются не благодаря существующим активам, а идеям, которые обретают кровь и плоть от талантливых людей и ценятся намного выше, чем товары, которые создаются после.
Сейчас в Армении складывается беспрецедентная ситуация: несколько предпринимателей объединились и создали Научно-технологический фонд (FAST). В рамках инициативы FAST несколько будущих «бизнес-ангелов», обсуждая варианты своего возможного участия в развитии фонда, пришли к выводу о том, что максимальную пользу можно принести, создав новую платформу, которая даст молодым предпринимателям и новаторам стимул для развития.
Фото: FAST
Каждый из ангелов имеет опыт успешного развития в разных сферах бизнеса в Армении, России, Великобритании и США. Одни имеют опыт создания и развития компаний, другие являются профессиональными венчурными инвесторами, третьи работают на ведущих позициях в глобальных международных консалтинговых компаниях.
- «Сеть ангелов» - это некий способ окрылить ваши несбывшиеся мечты, связанные с наукой?
- Это, скорее, ответственность за будущее страны. Если наша страна станет успешной и счастливой, люди вернутся и жизнь изменится. Мне хочется видеть больше светлых лиц и вернуть Еревану ту атмосферу, которая царила в 70-е годы, в которой мы жили и выросли. Молодежь может не понять, но то была совершенно другая атмосфера, в которой у людей была уверенность в своем будущем.
Ясно, что не все люди будут активными, но хотя бы для тех, кто пытается найти какие-то выходы, мы можем стать «бизнес-ангелами», которые возьмут их за руку и укажут путь. Мы не сможем работать вместо них и претворить все их мечты и идеи в жизнь, но, поверьте, менторы играют очень важную роль в жизни любого бизнесмена.
Когда люди говорят, что всего в жизни достигли самостоятельно, я вижу в этом некую иллюзию, поскольку в этом процессе есть заслуга менторов, которые, возможно, были у этих людей в семье, в школе, в институте, в компании. В течение жизни мы не переставая учимся.
Фото: Медиамакс
Не живя постоянно в Армении, у нас постоянно возникает желание делиться знаниями и навыками хотя бы в ходе визитов, помогать молодежи становиться успешными, не покидая страну. Жизнь за пределами Армении – это своего рода боль, это совершенно иное состояние. Нас преследует постоянное желание вернуться, но мы не можем, поскольку ведем деятельность за рубежом. В настоящее время есть реальная возможность развернуть деятельность по всему миру, живя в Армении. Почему бы не воспользоваться этой возможностью и сделать так, чтобы Армения развивалась, а армянские молодые предприниматели стали успешными?
- Какие шаги в этом контексте должны предпринять FAST и «Сеть ангелов»?
- Мы делаем акцент не на количестве, а на качестве. Мы не Китай или Индия, и никогда не возьмем количеством. Мы должны направить свою энергию и ресурсы на самые успешные проекты. Какими они будут, сейчас сложно сказать, но они должны соответствовать требованиям экономики не сегодняшнего, а завтрашнего дня.
Все 18 «ангелов» поддерживают связь с родиной, часто посещают Армению с разными идеями, однако в условиях отсутствия возможностей и инфраструктур для их системной реализации очень сложно инвестировать, и это порой приводит к потере ресурсов и разочарованиям.
Надеемся и, более того, уверены, что нас ожидает море интересных идей и проектов на разной стадии реализации. Главное, мы предоставили этим молодым людям платформу и возможность реализовать свои мечты. Мы не знаем, кто преодолеет марафон. В марафоне побеждает один, на пьедестал почета встают трое, такова жизнь. Мы будем оценивать работы не по количеству посаженных деревьев, которые могут дать плоды, а по тем плодам, которые смогут обеспечить большой успех как для Армении, так и для самих этих молодых людей.
- Людям, которым вы собираетесь помогать, будет интересно узнать ваш секрет успеха. Как Вам удалось стать известным и успешным бизнесменом?
- Свою роль сыграли разные факторы. Все то, что мы были вынуждены делать в начале 1990-х и пройденный нами путь соответствовали атмосфере и веяниям того времени. Мы многому научились у наших иностранных друзей и партнеров, стремились внедрить инновации в бизнесе раньше своих соперников в России. Мы стремились достичь уровня иностранных компаний, чтобы суметь конкурировать с ними. Есть непреложная бизнес- истина – хочешь быть большой компанией, думай и действуй как большая компания, и тогда ты ей станешь.
Фото: Медиамакс
Рынок требует большого профессионализма. Недостаточно ограничиваться созданием красивого товара. Его нужно создать и доставить до покупателя вовремя, правильно формировать и развивать команду, расширять компанию и бизнес аккуратно, регулярно улучшая ее структуру и строя эффективные коммуникации со своим покупателем. Это действительно сложная, ежедневная работа. На мой взгляд, главной чертой успешной компании является своеобразие и уникальность в чем-то и умение учиться быстрее конкурентов. Все очень быстро меняется в современном мире. Ни одна бизнес-модель не работает долго – вас догоняют конкуренты, потребители меняют свои предпочтения, мода переменчива. Никогда нельзя расслабиться – сегодня наш бизнес работает в шести часовых зонах от Калининграда до Иркутска, а осенью, когда откроется салон во Владивостоке, то разница по времени составит 8 часов. Понимаешь, что все, что ты сделал, – всего лишь основа для того, что еще предстоит сделать. Это постоянная гонка.
- В одном из интервью Вы сказали, что в бизнесе необязательно, даже нежелательно превращать деньги в ориентир. Какое место занимают деньги в жизни бизнесмена?
- Мы никогда не строили бизнес с целью заработать деньги. Естественно без прибыли не может работать ни одна коммерческая компания, банки перестают финансировать такой бизнес, у компаний не будет достаточных средств на новые разработки и на развитие своего бизнеса и своей управленческой команды. Деньги необходимы нам для удовлетворения необходимых потребностей, они дают определенную свободу и возможность участвовать в развитии жизни нашей страны и мира. Заработанные деньги – это результат успешности стратегии компании, это значит, что компания выпускает востребованный на рынке продукт. Вокруг идеи «Сети ангелов» сегодня собрались люди, достигшие больших успехов в различных сферах. Если бы целью всех этих людей было заработать денег, поверьте, они бы здесь не находились. Мы хотим помочь создавать в Армении прорывные компании.
- Что Вы посоветуете молодым и начинающим предпринимателям?
- Армении повезло, поскольку мы живем на стыке Востока и Запада и с легкостью находим язык с обеими сторонами. Это дает нам большое преимущество. Однажды я общался с нашими китайскими друзьями и мне очень понравилась рассказанная ими притча:
«Какое время является лучшим для посадки дерева? Правильный ответ - 20 лет назад, поскольку у тебя уже будет максимальное количество плодов на этом дереве. Второй вопрос: а если 20 лет назад ты не сажал деревьев, в этом случае, каково лучшее время, чтобы посадить их? Правильный ответ – прямо сейчас, потому что через 20 лет оно уже даст плоды».
Фото: Медиамакс
Могу посоветовать быть активными, верить в свои идеи и мечты, идти до конца. Важно понимать, что успешные люди, которых они будут встречать в жизни, также сталкивались с множеством проблем и совершали ошибки.
Наша компания несколько раз была на грани банкротства, поскольку мы шли на риски, принимали не всегда правильные решения, не брали в расчет резкое ухудшение экономической ситуации. Но нас спасало то, что мы не хотели проигрывать, снова вставали на ноги, договаривались с банками и бизнес-партнерами и объясняли, что мы уже научились и видим свои ошибки, предлагали попробовать во второй раз.
В молодости нас учили – дурак учится на своих ошибках, а умный - на чужих. Мой жизненный опыт говорит о другом - гении учатся на чужих ошибках, умные учатся на своих ошибках, а дураки повторяют свои и чужие ошибки, не делая из этого выводов.
Возможно, гении существуют, но их я не встречал.
Необходимо учиться на своих ошибках, необходимо ошибаться, чтобы понять, что это не конец, и продолжать искать новый путь. Ошибаться не страшно – учитесь на ошибках.
С Рубеном Арутюняном беседовала Мари Тарьян
Фотографии: Эмин Аристакесян
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