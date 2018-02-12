Рубен Арутюнян: Ошибаться не страшно, учитесь на ошибках

Успешный бизнесмен, основатель компании Henderson Рубен Арутюнян присоединился к инициативе Научно-технологического фонда Армении (FAST) и стал одним из 18 «бизнес-ангелов», которые будут оказывать поддержку армянским технологическим стартапам.



Основанный Рубеном Арутюняном дом моды предлагает мужскую одежду, обувь и аксессуары Henderson в классическом стиле и коллекцию HAYAS в стиле «casual». Ежегодно в магазины Henderson заходят за покупками 12 млн человек.



Медиамакс побеседовал с Рубеном Арутюняном о создании и перспективах «Сети ангелов» FAST, о секрете успеха Henderson и о достижении успеха в бизнесе.



- Как родилась идея «Сети ангелов»? Я знаю, что по профессии вы инженер космических систем. Повлиял ли данный факт на Ваше решение?



- Все, что случается в жизни человека, хорошее или плохое, безусловно, накладывает определенный отпечаток и формирует его подходы. Я пять лет проучился в Ереванском политехническом университете и мечтал заниматься инженерией космических приборов, но политическая и экономическая ситуация в те годы не позволила нам осуществить свои мечты. Тем не менее, нам удалось реализовать свой потенциал в других сферах.



На мой взгляд, все следует делать вовремя: соответствующая среда должна быть готова независимо от наших желаний и ожиданий. Если кто-либо желает расширить свой сад и посадить новые деревья, он делает это не тогда, когда заблагорассудится, а когда природа будет готова к этому.



Под «готовностью» я подразумеваю все то, что происходит сейчас в глобальном мире: меняется экономика, создаваемые в мире ценности рождаются не благодаря существующим активам, а идеям, которые обретают кровь и плоть от талантливых людей и ценятся намного выше, чем товары, которые создаются после.



Сейчас в Армении складывается беспрецедентная ситуация: несколько предпринимателей объединились и создали Научно-технологический фонд (FAST). В рамках инициативы FAST несколько будущих «бизнес-ангелов», обсуждая варианты своего возможного участия в развитии фонда, пришли к выводу о том, что максимальную пользу можно принести, создав новую платформу, которая даст молодым предпринимателям и новаторам стимул для развития.



Члены «Сети ангелов» FAST Фото: FAST

Рубен Арутюнян Фото: Медиамакс

Мари Тарьян беседует с Рубеном Арутюняном Фото: Медиамакс