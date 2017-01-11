Налбандян надеется на последовательность посредников

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно отмечали, какая сторона отклоняет внедрение механизмов расследования инцидентов.

В МИД отметили, что об этом министр сказал, комментируя последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поводу азербайджанской диверсионной атаки.



«Мы согласны с ними, что нарушения режима прекращения недопустимы. Согласны, что нужно беспрекословно выполнить договоренности, достигнутые в Вене и Санкт -Петербурге», - сказал Эдвард Налбандян.



По его словам, применение механизмов расследования позволит, «как выразились сопредседатели, избавиться от взаимных обвинений».



«Хотя, когда азербайджанский диверсант обезвреживается на армянских постах, и без механизмов всем ясно, кто нападал», - сказал глава МИД Армении.



Налбандян выразил надежду, что «сопредседатели будут последовательными и станут строго и немедленно реагировать на любое проявление силы или угрозы силы в зоне конфликта, особенно, когда нарушение режима перемирия приводит к жертвам».



«Нельзя допускать, чтобы запоздалая реакция воспринималась нарушителем так, словно его действия могут быть сочтены приемлемыми», - сказал Эдвард Налбандян.



По его словам, «сопредседатели Минской группы ОБСЕ остаются единственным форматом, который в соответствии со своим мандантом могут и должны продолжить превентивные действия».