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Налбандян надеется на последовательность посредников


Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян

Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно отмечали, какая сторона отклоняет внедрение механизмов расследования инцидентов.

В МИД отметили, что об этом министр сказал, комментируя последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по поводу азербайджанской диверсионной атаки.

«Мы согласны с ними, что нарушения режима прекращения недопустимы. Согласны, что нужно беспрекословно выполнить договоренности, достигнутые в Вене и Санкт -Петербурге», - сказал Эдвард Налбандян.

По его словам, применение механизмов расследования позволит, «как выразились сопредседатели, избавиться от взаимных обвинений».

«Хотя, когда азербайджанский диверсант обезвреживается на армянских постах, и без механизмов всем ясно, кто нападал», - сказал глава МИД Армении.

Налбандян выразил надежду, что «сопредседатели будут последовательными и станут строго и немедленно реагировать на любое проявление силы или угрозы силы в зоне конфликта, особенно, когда нарушение режима перемирия приводит к жертвам».

«Нельзя допускать, чтобы запоздалая реакция воспринималась нарушителем так, словно его действия могут быть сочтены приемлемыми», - сказал Эдвард Налбандян.

По его словам, «сопредседатели Минской группы ОБСЕ остаются единственным форматом, который в соответствии со своим мандантом могут и должны продолжить превентивные действия».

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