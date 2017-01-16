При невыясненных обстоятельствах в Арцахе погиб военнослужащий

Ереван /Медиамакс/. Сегодня приблизительно в 12:35 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР на юго-восточном направлении при пока еще невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий, житель Гадрутского района Араик Саргсян (1995 года рождения).

В Армии обороны НКР отметили, что для выявления деталей инцидента проводится расследование.