При невыясненных обстоятельствах в Арцахе погиб военнослужащий

Ереван /Медиамакс/. Сегодня приблизительно в 12:35 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР на юго-восточном направлении при пока еще невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил контрактный военнослужащий, житель Гадрутского района Араик Саргсян (1995 года рождения).
В Армии обороны НКР отметили, что для выявления деталей инцидента проводится расследование.
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