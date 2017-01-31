Встреча Налбандян-Мамедъяров может состояться в феврале

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сказал сегодня, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили организовать очередную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Налбандян сказал об этом на пресс-конференции, посвященной дипломатическим итогам 2016 года.



Он отметил, что встреча, возможно, состоится 17-19 февраля в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.



«Мы, конечно, никогда не отказываемся от встреч на уровне министров или на других уровнях», - сказал глава МИД Армении.



Он подчеркнул при этом, что нельзя утверждать, что встреча состоится, поскольку трудно предугадать, «что придумает Азербайджан на этот раз».



Эдвард Налбандян отметил, что Азербайджан чинит преграды усилиям Армении и сопредседателей, ставя под сомнение достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности.



Министр подчеркнул, что альтернативы переговорам нет.