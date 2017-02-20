Серж Саргсян исключил возможность односторонних уступок

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян сказал сегодня, что «в данный момент не видит оснований для прорыва в мирном урегулировании Карабахского конфликта».

«В данных условиях баланс сил между Арменией и Азербайджаном является единственным средством обеспечения стабильности и хрупкого мира», - сказал президент, выступая перед участниками оперативного совещания руководства Вооруженных сил Армении.



«Баку постоянно пытается обвинить нас в попытках сохранить сформированный статус-кво. Это не соответствует действительности. Мы хотим, чтобы проблема была решена, но азербайджанцы предлагают такие решения, которые мы не можем принять. Поэтому проблема остается неурегулированной. Проблема решится только тогда, когда они поймут, какое решение может быть реализовано. Поэтому Азербайджан постоянно прибегает к малым и большим провокациям, чтобы обострить ситуацию на передовой, и таким образом напомнить о себе нам и мировой общественности», - сказал президент Армении.



«Перемирие необходимо трансформировать в мир, однако этого не будет в результате односторонних уступок», - подчеркнул президент.