Азербайджан продолжает интенсивно нарушать перемирие

Ереван/Медиамакс/. 22 февраля и в ночь на 23 февраля Азербайджан продолжил интенсивно нарушать режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, применяя пушки, минометы и стрелковое оружие разного калибра.
В направлении армянских постовых было произведено более 1600 выстрелов.
На восточном и северо-восточном направлениях азербайджанские ВС применили пушки Д-44 (10 снарядов) и минометы разного калибра (52 снаряда).
Для подавления наступательной активности противника передовые части Армии обороны НКР прибегли к превентивным действиям, в результате которых противник понес по крайней мере одну потерю, о которой вчера объявило оборонное ведомство Азербайджана, говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.
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