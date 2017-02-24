Новая Конституция Арцаха частично вступит в силу в марте

Ереван /Медиамакс/. Во второй половине марта в Арцахе частично вступит в силу новая Конституция, принятая на референдуме 20 февраля.

Об этом Медиамакс сказала глава пресс-службы Национального собрания Республики Арцах Лилит Асрян.



Согласно новой Конституции, ее главы с 1-й по 3-ю, а также 12-я, вступят в силу на десятый день после публикации документа в «Официальном вестнике Нагорно-Карабахской Республики».



«27 февраля Центральная избирательная комиссия опубликует окончательные результаты референдума, после чего, примерно за неделю министерство юстиции организует публикацию вестника», - отметила Лилит Асрян.



4-11 главы Конституции, посвященные президенту (за исключением статьи 39, по которой определяются полномочия президента и статьи 96 об объявлении недоверия президенту республики), Национальному собранию, судам и Верховному судебному совету, прокуратуре, органам местного самоуправления, Защитнику прав человека и Контрольной палате, вступят в силу в день инаугурации нового президента республики. До этого будут действовать соответствующие главы Конституции 2006 года.



Как и в старой, в новой Конституции названия Республика Арцах и Нагорно-Карабахская Республика признаются идентичными.