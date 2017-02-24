471 просмотров

Новая Конституция Арцаха частично вступит в силу в марте


Фото: http://www.arcah.ru


Ереван /Медиамакс/. Во второй половине марта в Арцахе частично вступит в силу новая Конституция, принятая на референдуме 20 февраля.

Об этом Медиамакс сказала глава пресс-службы Национального собрания Республики Арцах Лилит Асрян.

Согласно новой Конституции, ее главы  с 1-й по 3-ю, а также 12-я, вступят в силу на десятый день после публикации документа  в «Официальном вестнике Нагорно-Карабахской Республики».

«27 февраля Центральная избирательная комиссия опубликует окончательные результаты референдума, после чего, примерно за неделю министерство юстиции организует публикацию вестника», - отметила Лилит Асрян.

4-11 главы Конституции, посвященные президенту (за исключением статьи 39, по которой определяются полномочия президента и статьи 96 об объявлении недоверия президенту республики), Национальному собранию, судам и Верховному судебному совету, прокуратуре, органам местного самоуправления, Защитнику прав человека и Контрольной палате, вступят в силу в день инаугурации нового президента республики. До этого будут действовать соответствующие главы Конституции 2006 года.

Как и в старой, в новой Конституции названия Республика Арцах и Нагорно-Карабахская Республика признаются идентичными.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Февраль 24, 2017 18:10
«У Верхнего Ларса будет альтернатива», сказал премьер

Политика | Февраль 24, 2017 17:20
Серж Саргсян встретится с руководством ЕС

Общество | Февраль 24, 2017 16:32
Карена Карапетяна принял Илия Второй
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017