Азербайджан потерял как минимум двоих военнослужащих

Ереван/Медиамакс/. В ночь с 24 на 25 февраля на юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна) направлениях линии соприкосновения с Арцахом Азербайджан предпринял попытки разведывательно-диверсионного проникновения.

Передовые подразделения Армии обороны на обоих участках своевременно обнаружили продвижение азербайджанских отрядов спецназа и, нанеся потери, отбросили назад.



Противник потерял не менее двоих военнослужащих убитыми, их тела находятся на нейтральной территории. Армия обороны НКР потерь не понесла.



Помимо попыток диверсии, 24 февраля и в ночь на 25 февраля Азербайджан интенсивно нарушал режим прекращения огня по всему периметру линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, произведя в направлении армянских постовых более 860 выстрелов из минометов, пушек, гранатометов и стрелкового оружия разного калибра.



Особенно интенсивные нарушения имели место на восточном и северном направлениях линии соприкосновения. На данных участках Азербайджан выпустил 169 снарядов из 60-, 82- и 120-мм минометов и пушек Д-44.



На восточном направлении было замечено передвижение живой силы и военной техники противника.



Передовые части Армии обороны перешли к организованной обороне и готовы дать достойный ответ на любую провокацию со стороны Азербайджана, говорится в сообщении минобороны НКР.



