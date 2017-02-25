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Азербайджанская попытка нападения потерпела «полное фиаско»


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. Армия обороны Арцаха сегодня заявила, что предпринятая ночью Азербайджаном попытка нападения потерпела «полное фиаско».

Армия обороны опровергла заявление минобороны Азербайджана о том, что арцахские силы якобы предприняли атаку для улучшения своих позиций.

«Это не имеет никакой связи с действительностью. Возникает простой вопрос, ответить на который предлагаем азербайджанским пропагандистам: как могла обороняющаяся сторона оставить тела на нейтральной территории?», - отметили в Армии обороны.

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