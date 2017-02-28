Эксперты считают маловероятным возобновление войны

Ереван/Медиамакс/. Армянские и российские политологи считают, что возобновление масштабных военных действий на линии соприкосновения Нагорного Карабаха и Азербайджана в ближайшие месяцы маловероятно.

«После апрельской войны мы столкнулись с новой реальностью и прекрасно понимаем, что должны полагаться на наш военный потенциал», - сказал на встрече с журналистами директор Центра региональных исследований Ричард Киракосян.



По словам эксперта, Азербайджан продолжит предпринимать неудачные попытки проникновения, однако серьезных столкновений не будет.



«Подобными действиями Азербайджан пытается полностью оправдать фиаско процесса, направленного на мирное урегулирование конфликта», - сказал Ричард Киракосян.



Глава Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ сегодня более чем когда-либо должны делать адресные заявления.



«Только в этом случае стороны будут более склонны воздерживаться от нарушений перемирия», - сказал Степан Григорян.



Координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН РФ Александр Скаков считает, что «ключей для разрешения конфликта много, и они находятся в руках сторон».



По его словам, в контексте сложных геополитических процессов проблема Карабаха не представляет большого интереса для стран-сопредседателей, поэтому не следует ожидать активизации усилий по достижению мирного урегулированию.



«Конечно, для России этот вопрос имеет иное значение, поскольку у Москвы особые отношения как с Ереваном, так и с Баку. Тем не менее, и для нее сегодня вопрос Карабаха имеет второстепенное значение», - отметил российский политолог.