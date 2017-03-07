Лавров: Вокруг Карабаха нет согласия по ключевым вопросам

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал сегодня, что для начала содержательных переговоров по Нагорному Карабаху необходимо снизить напряженность на линии соприкосновения.
Он заявил об этом в Москве по итогам переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
«Мы считаем, что карабахский конфликт поддается урегулированию. Об этом говорят результаты многолетних контактов, по итогам которых удалось выработать общее понимание ключевых вопросов, подлежащих урегулированию», - сказал Сергей Лавров.
По его словам, речь идет о вопросах безопасности, гуманитарных вопросах, возвращении некоторых районов НК и определении статуса Нагорного Карабаха.
«По большинству этих аспектов есть согласие, - отметил Сергей Лавров. – Но две-три конкретные темы, которые являются ключевыми для окончательного пакета, пока еще обсуждаются. И, не буду лукавить, мы пока еще далеки от того, чтобы увидеть ситуацию, когда стороны выработают единый подход к этим аспектам».
Эльмар Мамедъяров, в свою очередь, отметил, что Россия прилагает очень серьезные шаги для урегулирования карабахского конфликта.
«Мы обсуждали детально, в каком направлении мы должны двигаться, более или менее есть какие-то перспективы»,- сказал глава МИД Азербайджана.
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