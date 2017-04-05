МИД Арцаха: Баку углубляет недоверие между сторонами

Ереван/Медиамакс/. МИД Арцаха выступил сегодня с заявлением в связи с завершением год назад военных действий между Азербайджаном и Арцахом.

«В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года, грубо нарушив режим прекращения огня, азербайджанские вооруженные силы предприняли крупномасштабное наступление вдоль всей границы с использованием тяжелой техники, артиллерии и авиации. Лишь понеся значительные потери в живой силе и технике, Азербайджан был вынужден 5 апреля 2016 года запросить при посредничестве России прекращения боевых действий», - говорится в заявлении.



В МИД Арцаха отметили, что «агрессия Азербайджана стала серьезным вызовом региональному миру и безопасности и нанесла большой ущерб переговорному процессу по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта в рамках посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ».



«Республика Арцах последовательно выражает поддержку заявлениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ о необходимости соблюдения в полном объеме соглашения о прекращении огня от 12 мая 1994 года, практического применения положений соглашения от 6 февраля 1995 года об укреплении режима прекращении огня, а также реализации достигнутых в Вене (16 мая 2016 г.) и Санкт-Петербурге (20 июня 2016 г.) договоренностей о внедрении механизма расследования инцидентов и повышении возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ», - говорится в заявлении.



В МИД НКР подчеркнули, что Баку целенаправленно углубляет недоверие между сторонами и стремится сделать процесс мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта «заложником своей деструктивной политики и максималистских требований».



