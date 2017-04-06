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Азербайджан открыл минометный огонь в направлении Мартакерта


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в районе 12:40-13:15 азербайджанская сторона выпустила 4 снаряда из 60-мм миномета в направлении боевых позиций Армии обороны Арцаха, расположенных на мартакертском направлении.

Армия обороны НКР сообщает, что с армянской стороны потерь нет.

Армия обороны опровергла также распространенное сегодня министерством обороны Азербайджана заявление о том, что «арцахские силы из 60-мм минометов обстреляли села Гапанлы Тертерского района, в результате чего нанесен ущерб частному хозяйству».

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