Азербайджан снова применил минометы

Ереван/Медиамакс/. 6 апреля и в ночь на 7 апреля Азербайджан более 25 раз нарушил режим прекращения огня.
Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 400 выстрелов.
На северо-восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60-мм минометы (4 снаряда).
Передовые воинские части Армии обороны в случае необходимости прибегали к ответным действиям.
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