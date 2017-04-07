Азербайджан снова применил минометы

Ереван/Медиамакс/. 6 апреля и в ночь на 7 апреля Азербайджан более 25 раз нарушил режим прекращения огня.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 400 выстрелов.



На северо-восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60-мм минометы (4 снаряда).



Передовые воинские части Армии обороны в случае необходимости прибегали к ответным действиям.