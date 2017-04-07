459 просмотров

Азербайджан снова применил минометы


Фото: PAN Photo


Ереван/Медиамакс/. 6 апреля и в ночь на 7 апреля Азербайджан более 25 раз нарушил режим прекращения огня.

Из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских постовых было произведено около 400 выстрелов.

На северо-восточном направлении азербайджанские ВС применили также 60-мм минометы (4 снаряда).

Передовые воинские части Армии обороны в случае необходимости прибегали к ответным действиям.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Апрель 7, 2017 09:44
Мы вступаем в важнейший этап перемен, заявил президент

Нагорный Карабах | Апрель 7, 2017 09:16
Азербайджан снова применил минометы

Нагорный Карабах | Апрель 6, 2017 18:02
Азербайджан открыл минометный огонь в направлении Мартакерта
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017