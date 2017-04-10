822 просмотров

На линии соприкосновения было относительно спокойно


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. 9 апреля и в ночь на 10 апреля обстановка на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана была относительно спокойной.

Азербайджан около 30 раз нарушил режим прекращения огня из стрелкового оружия разного калибра, произведя в направлении армянских постовых более 250 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. 

Передовые воинские части Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий.

8 апреля и в последующую ночь Азербайджан нарушил перемирие около 50 раз, произведя в направлении армянских постовых более 640 выстрелов. На восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (3 снаряда), станковый противотанковый (28 снарядов) и ручной противотанковый (1 снаряд) гранатометы.

Для подавления наступательной активности противника передовые воинские части Армии обороны прибегали к ответным действиям.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Наука | Апрель 10, 2017 17:16
В Ереване проведена первая пересадка стволовых клеток

Общество | Апрель 10, 2017 16:13
ЕС выделит €1,5 млн на развитие гражданского общества в Армении

Внешняя политика | Апрель 10, 2017 16:04
Глава МИД Грузии завтра прибудет в Ереван
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017