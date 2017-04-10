На линии соприкосновения было относительно спокойно

Ереван /Медиамакс/. 9 апреля и в ночь на 10 апреля обстановка на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана была относительно спокойной.
Азербайджан около 30 раз нарушил режим прекращения огня из стрелкового оружия разного калибра, произведя в направлении армянских постовых более 250 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.
Передовые воинские части Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий.
8 апреля и в последующую ночь Азербайджан нарушил перемирие около 50 раз, произведя в направлении армянских постовых более 640 выстрелов. На восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС применили также 60-мм миномет (3 снаряда), станковый противотанковый (28 снарядов) и ручной противотанковый (1 снаряд) гранатометы.
Для подавления наступательной активности противника передовые воинские части Армии обороны прибегали к ответным действиям.
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