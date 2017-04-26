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В Арцахе погиб солдат


Фото: PAN Photo


Ереван /Медиамакс/. В результате нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана, 24 апреля примерно в 17:50 в Арцахе смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Армии обороны Нарек Амаякович Арутюнян (1997 года рождения).

Для выяснения деталей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Республики Арцах разделяет боль утраты и выражает соболезнования семье, родным и сослуживцам погибшего солдата.

24 апреля и в последующую ночь на линии соприкосновения сил Арцаха и Азербайджана из стрелкового оружия разного калибра противник более 50 раз нарушил режим прекращения огня, произведя 800 выстрелов.

На юго-восточном и восточном участках линии соприкосновения азербайджанские ВС активно применяли снайперское оружие (50 выстрелов).

Для подавления наступательной активности противника вооруженные силы Армии обороны НКР прибегли к ответным действиям.

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