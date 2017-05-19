Баку грубо нарушает режим перемирия, сказал Налбандян

Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил сегодня, что Баку, идя наперекор постоянным призывам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и мировой общественности, продолжает грубейшим образом нарушать трехсторонние соглашения о прекращении огня.

Министр сказал об этом на заседании министров Совета Европы.



«После апрельской агрессии Азербайджана имели место два саммита, на которых были достигнуты соглашения, направленные на создание благоприятных условий для продвижения мирного процесса. Баку отказывается от реализации этих соглашений, несмотря на то, что их значимость неоднократно подчеркивалась по разным случаям, в том числе в ходе недавней трехсторонней встречи между главами МИД Армении, России и Азербайджана, которая состоялась 28 апреля», - отметил Эдвард Налбандян.



Министр подчеркнул, что главная цель Совета Европы – гарантировать, чтобы реализация всеобщих ценностей и прав человека, закрепленных в Европейской конвенции по правам человека, не зависела от статуса территории, на которой проживает данный народ.



