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Ереван призвал Минск придерживаться позиции ОДКБ



Ереван/Медиамакс/. Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов сегодня на встрече с послом Белоруссии Игорем Назаруком сказал, что в вопросе Нагорного Карабаха следует придерживаться официальной позиции ОДКБ.

«Если мы хотим решить проблему, нужно понять ее причину, а причина в том, что Азербайджан не признает право народа Арцаха на самоопределение. Для мирного урегулирования конфликта народ Арцаха должен полноценно реализовать свое право на самоопределение», - сказал Эдуард Шармазанов.

Вице-спикер подчеркнул, что парламентская делегация Армении выступает за исключительно мирное урегулирование всех конфликтов в зоне ответственности ОДКБ, в том числе и Арцахского конфликта, и что депутаты стран ОДКБ должны в этом вопросе придерживаться официальной позиции организации.

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