Компромисс не должен нанести ущерб жителям Нагорного Карабаха, заявила Захарова

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что компромисс в процессе урегулирования не должен приниматься в ущерб «людям, непосредственно живущим в Нагорном Карабахе».

Мария Захарова сказала об этом, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста на брифинге в Москве.



«Думаю, что у обеих сторон есть свои взгляды на решение этого вопроса. Существует установленный формат решения этой действительно старой проблемы, который предполагает поиск компромисса. Поиск компромисса – это сближение позиций сторон в независимости от того, насколько диаметрально противоположными они могут быть. Мы согласны с тем, что ситуация требует разрешения и продвижения вперед. Россия со своей стороны как участник соответствующего формата делает все максимально необходимое для того, чтобы этот компромисс был найден. Хотелось бы, чтобы он был найден, причем чем раньше, тем лучше, но только не ущерб будущему народов двух стран и, конечно, людям, непосредственно живущим в Нагорном Карабахе», - заявила представитель МИД России.