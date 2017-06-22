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США напомнили принципы карабахского урегулирования


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением о последних проявлениях насилия и человеческих жертвах в Нагорном Карабахе.

«США глубоко обеспокоены последними нарушениями режима перемирия на линии соприкосновения, которые стали причиной человеческих жертв. Мы призываем стороны избегать эскалации ситуации и предпринять незамедлительные меры для снижения  напряженности на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе», - говорится в сообщении.

Хизер Нойерт процитировала тот отрывок заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 19 июня, в котором посредники «призвали стороны возобновить содержательные переговоры, во время которых стороны проявят политическую волю, и подчеркнули, что это единственный путь обеспечения долгосрочного мира для жителей региона».

Хизер Нойерт отметила, что подход США и других сопредседателей Минской группы ОБСЕ заключается в том, что конфликт должен быть решен в рамках международного права, в частности, Хельсинкского заключительного акта, который включает принципы неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение.

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