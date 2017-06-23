В Арцахе бесплатно построят дома для многодетных семей

Ереван /Медиамакс/. Правительство Арцаха приняло решение с 1 января 2018 года купить или построить квартиру или жилой дом для семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

Право купить или построить квартиру или жилой дом получат также семьи, в которых родились пять или более несовершеннолетних детей с 1 января 2016 до 1 января 2018 года.



Приоритет будет предоставлен тем семьям, в которых; один из родителей или его родитель является инвалидом 1 группы военной инвалидности или погиб (умер) во время военных действий по обороне Арцаха и/или во время службы, выполняя служебные обязанности; единственный родитель детей умер; или дети остались без родительской опеки.



Правительство Арцаха также приняло решение, согласно которому при приобретении квартиры, жилого дома и/или в случае ремонта офицерскому составу вооруженных сил республики или контрактных служащим, осуществляющим боевое дежурство, будет предоставлена финансовая помощь в виде субсидирования процентной суммы ипотечного кредита.



Премьер-министр Арцаха Араик Арутюнян поручил провести исследование для вовлечения в проект в дальнейшем сотрудников других силовых структур.