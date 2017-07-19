Бако Саакян избран президентом Арцаха до 2020 года

Ереван /Медиамакс/. Национальное собрание Республики Арцах сегодня тайным голосованием избрало президентом действующего президента Бако Саакяна.

28 из 32 депутатов, участвовавших в голосовании, проголосовало за него.



Другой кандидат, бывший мэр Степанакерта и глава фракции «Движение-88» Эдуард Агабекян получил 4 голоса.



Медиамакс отмечает, что в результате проведенного 20 февраля текущего года референдума в Арцахе была установлена полная президентская система правления.



Согласно новой Конституции, промежуток с 2017 по 2020 г. установлен как переходный период, в течение которого законодательство и система правления должны быть приведены в соответствие с новой моделью.



В Арцахе было решено избрать президента на переходный период в Национальном собрании, а не всенародным голосованием.



Бако Саакян будет находиться в должности до 2020 года, после чего в Арцахе пройдут всенародные президентские и парламентские выборы.



Бако Саакян является президентом НКР с 7 сентября 2007 года, он был переизбран на этот пост в 2012 году, получив 66,7% голосов граждан.