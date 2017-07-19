435 просмотров

Бако Саакян избран президентом Арцаха до 2020 года



Ереван /Медиамакс/. Национальное собрание Республики Арцах сегодня тайным голосованием избрало президентом действующего президента Бако Саакяна.

28 из 32 депутатов, участвовавших в голосовании, проголосовало за него.

Другой кандидат, бывший мэр Степанакерта и глава фракции «Движение-88» Эдуард Агабекян получил 4 голоса.

Медиамакс отмечает, что в результате проведенного 20 февраля текущего года референдума в Арцахе была установлена полная президентская система правления.

Согласно новой Конституции, промежуток с 2017 по 2020 г. установлен как переходный период, в течение которого законодательство и система правления должны быть приведены в соответствие с новой моделью.

В Арцахе было решено избрать президента на переходный период в Национальном собрании, а не всенародным голосованием.

Бако Саакян будет находиться в должности до 2020 года, после чего в Арцахе пройдут всенародные президентские и парламентские выборы.

Бако Саакян является президентом НКР с 7 сентября 2007 года, он был переизбран на этот пост в 2012 году, получив 66,7% голосов граждан.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Июль 19, 2017 16:42
Баку вновь не вывел группу ОБСЕ на передовые позиции

Нагорный Карабах | Июль 19, 2017 15:04
Бако Саакян избран президентом Арцаха до 2020 года

Внешняя политика | Июль 19, 2017 13:46
Киев дважды отказал Тбилиси в экстрадиции Саакашвили
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017