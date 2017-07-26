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Членам Европарламента были представлены провокации Баку


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян вместе с представителями различных подразделений Европейского парламента обсудил последние развития отношений ЕС с Арменией.

В МИД отметили, что на состоявшейся 24 июля встрече Карен Назарян подчеркнул, что была реализована большая часть обязательств, отраженных в совместной декларации Рижского саммита, отметив важность активного сотрудничества как со структурами ЕС, в том числе с Европейским парламентом, так и с другими государствами-членами ЕС в этом вопросе.

Замминистра иностранных дел Армении также затронул предпринимаемые Арменией и сопредседательствующими странами Минской группы ОБСЕ усилия, направленные на создание соответствующих условий для продвижения процесса мирного урегулирования карабахского конфликта, подчеркнув, что этому препятствуют деструктивные и провокационные шаги Баку.

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