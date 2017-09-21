Члены Палаты представителей США находятся в Арцахе

Ереван /Медиамакс/. Члены Палаты представителей Конгресса США Фрэнк Палоун и Тулси Габбард прибыли сегодня в Арцах.

Представителей Конгресса утром в Шуши встретил председатель Национального собрания Ашот Гулян, после чего гости посетили ремесленное училище Шуши и церковь Святого Всеспасителя.



После беседы с председателем парламента состоялась встреча в расширенном составе, в которой приняли участие представители законодательной и исполнительной властей Арцаха.



Представляя гостей, председатель Национального собрания отметил, что в вопросах общеармянской значимости Арцах и Армения всегда чувствуют поддержку Группы по армянским вопросам Конгресса.



Говоря о сотрудничестве прошлых лет, Ашот Гулян подчеркнул важность организации с 2006 года в Конгрессе США мероприятий, посвященных независимости Арцаха и последовательные усилия конгрессменов в вопросе международного признания Арцаха.



«Неслучайно, что именно из американских штатов поступают первые импульсы, поддерживающие независимость и свободу Арцаха и выражаются в виде принятых на уровне штатов законодательными органами резолюций. Подобные резолюции не только поддерживают арцахский народ в неравной борьбе за свободу, но и в лишний раз свидетельствуют о приверженности США абсолютной идее свободы»,- подчеркнул председатель парламента.



Основатель и сопредседатель Группы по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Палоун подчеркнул, что их деятельность в основном имеет цель донести до американского общества следующие факты: Арцах – это правовая страна, которая приобрела независимость в соответствии с нормами международного права и имеет эффективно действующие государственные институты.