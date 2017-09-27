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ООН: Встреча Алиев-Саргсян увеличит доверие между сторонами



Ереван /Медиамакс/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в рамках Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщается на официальном сайте ООН, об этом заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик.

«Генеральный секретарь поддерживает усилия сопредседателей, направленные на снижение напряженности и восстановление переговорного процесса»,- отметил он.

По словам Стефана Дюжарика, Антониу Гутерриш надеется, что «запланированная на уровне президентов встреча будет способствовать увеличению доверия между сторонами и стимулированию необходимой политической воли для поиска компромиссных решений по ключевым вопросам».

Медиамакс отмечает, что президенты Армении и Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев в последний раз встречались более года назад – 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге.

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