428 просмотров

МИД Арцаха приветствует референдум о независимости Иракского Курдистана


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. Министерство иностранных дел Арцаха выступило сегодня с заявлением относительно референдума о независимости Иракского Курдистана.

«Приветствуем проведение референдума о независимости Иракского Курдистана в качестве акта реализации права народов на самоопределение и самостоятельного выбора пути своего развития, закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов.

Надеемся, что ситуация, сложившаяся по итогам референдума, будет урегулирована мирными методами, с учетом необходимости поддержания стабильности и безопасности в регионе»,- говорится в заявлении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 27, 2017 16:09
Польша намерена активизировать политический диалог с Арменией

Нагорный Карабах | Сентябрь 27, 2017 14:08
МИД Арцаха приветствует референдум о независимости Иракского Курдистана

Общество | Сентябрь 27, 2017 13:04
В Армении стартует Неделя немецкого языка
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2017