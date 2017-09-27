МИД Арцаха приветствует референдум о независимости Иракского Курдистана

Ереван/Медиамакс/. Министерство иностранных дел Арцаха выступило сегодня с заявлением относительно референдума о независимости Иракского Курдистана.
«Приветствуем проведение референдума о независимости Иракского Курдистана в качестве акта реализации права народов на самоопределение и самостоятельного выбора пути своего развития, закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов.
Надеемся, что ситуация, сложившаяся по итогам референдума, будет урегулирована мирными методами, с учетом необходимости поддержания стабильности и безопасности в регионе»,- говорится в заявлении.
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