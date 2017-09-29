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Ереван: Турция препятствует урегулированию карабахского конфликта


Шаварш Кочарян
Шаварш Кочарян

Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что позиция Турции – одна из причин, которые не позволяют обеспечить прогресс в процессе карабахского урегулирования.

По просьбе Арменпресс комментируя заявления министра обороны Турции, Шаварш Кочарян отметил:

«Не первый раз, когда Турция пытается совершить вредоносные попытки вмешательства в карабахский конфликт. Это одна из причин, которые не позволяют обеспечить прогресс в процессе урегулирования. Именно по причине односторонней, неконструктивной позиции Турции, идущей вразрез с позицией сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армения всегда призывала Турцию держаться подальше от процесса урегулирования карабахского конфликта».

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