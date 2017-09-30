Спецпредставитель ОБСЕ встретился с жителями Талиша

Ереван /Медиамакс/. Специальный представитель Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиан Вигенин в Национальном собрании Армении встретился с жителями арцахского села Талиш.
На встрече были представлены подробности о преступлениях, совершенных азербайджанскими военными в селе Талиш во время Апрельской войны 2016 года.
Артур Назунц рассказал о преступлениях, совершенных против семьи его жены - Валерия, Маруси и Размелы Халапян в ходе четырехдневной войны в 2016 году.
29 сентября Кристиан Вигенин также встретился в Ереване с председателем Национального собрания Арцаха Ашотом Гуляном.
Ашот Гулян выразил надежду, что их следующая встреча пройдет в Степанакерте, что даст больше возможностей специальному представителю ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта.
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