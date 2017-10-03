Новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ посетит Ереван и Баку

Ереван /Медиамакс/. На этой неделе американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер совершит свой первый визит в Ереван и Баку для встречи с должностными лицами и ознакомления с ситуацией на месте.

Согласно сообщению посольства США, во время пребывания в регионе Эндрю Шефер вместе с другими сопредседателями Минской группы примет также участие во встречах на высшем уровне.



«США поддерживает процесс мирного урегулирования карабахского конфликта и, будучи сопредседателем Минской группы, продолжает активно работать со сторонами. Как сопредседатель от США Эндрю Шефер придерживается нашей давней политики, принятой сопредседателями Минской группы, которая заключается в следующем: справедливое урегулирование должно быть основано на международном праве, которое включает Хельсинский Заключительный акт и принципы неприменения силы или угрозы силы, территориальной целостности, равноправия и самоопределения»,- говорится в сообщении посольства США.



Медиамакс напоминает, что в 2013-2016 гг. представителем США в Минской группе ОБСЕ был Джеймс Уорлик. С января 2017 года его заменял Ричард Хогланд. Эндрю Шефер был назначен на эту должность в августе текущего года.