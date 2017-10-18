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ОБСЕ ожидает «конкретных шагов» от Еревана и Баку


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Австрийское председательство ОБСЕ приветствовало «свежие обязательства», взятые президентами Армении и Азербайджана на состоявшейся 16 октября встрече в Женеве.

«Мы рады видеть свежий импульс и готовность президентов принять меры для активизации переговорного процесса и начать поиск дополнительных шагов для снижения напряженности на линии соприкосновения»,- отметил пресс-секретарь австрийского председательства ОБСЕ.

«Председательство надеется, что возобновление встреч приведет к конкретным шагам по мирному урегулированию карабахского конфликта»,- говорится в заявлении.

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