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Связи Арцаха с ЕС будут играть стабилизирующую роль, заявил министр


Фото: Пресс-служба МИД НКР

Фото: Пресс-служба МИД НКР


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян заявил сегодня в Брюсселе, что Азербайджан желает достичь военно-политического преимущества.

«Навязывая логику конфронтации, азербайджанские власти демонстрируют, что их целью является не достижение мира посредством диалога, а получение военно-политического преимущества»,- заявил министр, выступая на круглом столе, организованном неправительственной организацией «Европейские друзья Армении».

Министр иностранных дел Арцаха выразил уверенность, что сотрудничество ЕС с Арцахом будет играть стабилизирующую роль и внесет важный вклад в установление прочного мира на Южном Кавказе.

Масис Маилян отметил, что подобное сотрудничество станет сигналом о недопустимости использования конфронтации и изоляции в качестве средства решения конфликтов.

Масис Маилян подчеркнул, что продвижение прав человека и фундаментальных свобод не должно становиться заложником неурегулированности азербайджано-карабахского конфликта, а непризнанный статус Арцаха не должен служить барьером для сотрудничества Арцаха с ЕС.

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