В Арцахе обещают несоразмерный ответ на провокации Баку

Ереван /Медиамакс/. Вооруженные силы Азербайджана 22 октября нарушили достигнутую на последней встрече президентов Армении и Азербайджана договоренность.



Армия обороны Арцаха сообщает, что в северо-восточном направлении линии соприкосновения противоборствующих сторон (Мартакерт-Матагис) азербайджанская сторона применила артиллерийские установки, выпустив в направлении армянских позиций 5 минометных снарядов и противотанковую ракету «СПАЙК».







«Произошедшее свидетельствует о том, что, как всегда, Баку не только не склонен направить достигнутую договоренность на мирное урегулирование конфликта и исключение неоправданных потерь, но, наоборот, идет на дестабилизацию ситуации посредством преднамеренных провокаций.



Учитывая необходимость эффективной реализации усилий международного сообщества и, в частности, Минской группы ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование азербайджано-арцахского конфликта, вооруженные силы Арцаха воздержались от ответных действий. Однако это вовсе не означает, что в случае развития событий в подобной логике наступательные действия противника останутся без ответа.



Министерство обороны Республики Арцах со всей ответственностью предупреждает военно-политическое руководство Баку, что в случае продолжения провокаций ответ будет несоразмерным и достаточно болезненным»,- заявили в Армии обороны Арцаха.