Сейран Оганян примет участие в выборах

Ереван/Медиамакс/. Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил сегодня, что собирается активно участвовать в парламентских выборах 2017 года, сформировав команду единомышленников.

Об этом экс-министр сообщил на своей страничке в Facebook, отметив, что «для политического участия нужно выбрать наиболее эффективный формат, который представит обществу реалистичную программу, ставя перед собой задачу по формированию в Армении политической и экономической системы нового качества с новым качеством управления».



«После конституционных реформ нас ждут не обычные выборы, а выборы, которые по своей значимости равны всем президентским выборам, прошедшим до сих пор. Осознавая важность предстоящих событий, я начал ряд консультаций с политическими силами, общественными структурами, известными деятелями и представителями интеллигенции», - написал он.



Сейран Оганян отметил, что спокойно расстался со статусом министра, отклонив все предложения о новых высоких постах:



«Я хочу самостоятельно приложить свой опыт, знания и усилия, чтобы добиться изменений во внутриполитической жизни страны».