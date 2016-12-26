Сейран Оганян: Апрельская война легитимизровала границы Арцаха

Ереван/Медиамакс/. Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян сказал сегодня, что наши «односторонние уступки или поспешные и необоснованные «компромиссы» не обеспечат мир, а увеличат вероятность возобновления войны, и тогда у нас будут неблагоприятные исходные позиции в случай войны».

Об этом экс-министр написал на своей странице в Facebook.



В заявлении из 10 пунктов Сейран Оганян отметил, что Армения обязана найти достойную формулу мира со своими соседями, в том числе - с Азербайджаном.



«10-миллионное армянство в состоянии обеспечить развитие и безопасность Армении и Арцаха. Осознание этой идеи и вытекающие отсюда действия значительно влияют на наш вес как на Южном Кавказе, так и на международной арене. В этом направлении нужно провести огромную работу и, конечно, есть люди и круги, которые в состоянии это сделать», - пишет Сейран Оганян.



По его мнению, для развития страны и достижения достойного мира нужно разработать новую формулу.



«Мнение, что Армения не может развиваться без скорейшего разрешения карабахского конфликта, в корне ошибочно или является следствием искреннего заблуждения. Оно не только далеко от истины (у нас в условиях неурегулированного конфликта долгие годы происходил двухзначный экономический рост), но и ослабляет позиции Армении в переговорном процессе. Мы должны не обеспечить развитие Армении как можно скорым «решением» арцахского вопроса любой ценой, а развивать Армению, чтобы решить вопрос Арцаха и обеспечить долгосрочный мир. И поскольку это общеармянский вопрос, образно говоря, нельзя решать проблему одного брата за счет другого. Мы обязаны позаботиться о победе и мире, завоеванных с таким трудом и ценой крови»,- отметил он.



«Я верю, что карабахский конфликт может быть решен путем переговоров, мирным путем. Мы можем прийти к соглашению с Азербайджаном и должны работать в этом направлении. Пока между конфликтующими сторонами не будет установлена атмосфера взаимного доверия, сложно добиться предметного прогресса в переговорном процессе. В рамках взаимопонимания, действительно, могут иметь место взаимные уступки, основанные исключительно на экспертных оценках в военной и других областях. На данный момент, однако, находящиеся в обороте «компромиссные» сценарии лишены логики и неприемлемы, особенно когда официальный Баку не говорит ни о каких уступках со своей стороны и проявляет агрессию. Не замечать эту угрозу, значит, заниматься самообманом.



Нынешние границы Арцаха были сформированы в результате двух агрессий Азербайджана. Апрельская агрессия Азербайджана, по сути, сделала нынешние границы Арцаха легитимными»,- отмечается в записи Сейрана Оганяна.





